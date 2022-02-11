Пять полицейских пострадали при стрельбе в США, подозреваемый забаррикадировался

Пять сотрудников полиции и местная жительница были ранены во время стрельбы в городе Финикс в США. Об этом сообщает телеканал Fox 10.

По данным канала, подозреваемый забаррикадировался в здании.

Когда полицейские приехали на место происшествия, подозреваемый вновь открыл огонь. Правоохранители получили ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходила стрельба, в безопасное место.

Ранее сообщалось, что на территории Технологического института Вирджинии в Соединенных Штатах произошла стрельба, есть пострадавшие. Кампус и прилегающие к нему районы оцеплены полицейскими.

По данным офиса шерифа, поступил сигнал о вооруженном человеке рядом с университетом. Вскоре студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за существующей опасности.

Вооруженное нападение началось в кальянной. В больницу попали несколько человек, точное число пострадавших не называется.