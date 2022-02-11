Глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала с расследованием вечеринок Джонсона

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку 10 февраля. Причиной увольнения послужила критика действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет ТАСС. Инцидент произошел еще в первые волны пандемии коронавируса.

«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона [Садиком Ханом] сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству», — заявила Дик.

По ее словам, градоначальник не оставил ей выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции.

Дик также добавила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана. Это гарантирует мягкий переход власти к новому руководителю, добавила глава полиции Лондона.

Мэр подтвердил, что принял отставку Дик.

В последние недели лондонская полиция оказалась под шквалом критики из-за неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии, действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в период с 2020 по 2021 год. В полиции сослались на истечение срока давности по данным делам.

Скотленд-ярд вынужден был изменить свою позицию уже под давлением общественности. Сейчас полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.

Ранее британских школьников попросили написать письма с критикой Бориса Джонсона.