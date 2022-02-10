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«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за фильма «Вечные»

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Marvel Studios

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило обращения главе Генпрокуратуры РФ Игорю Краснову и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с требованием усилить контроль показа в российских кинотеатрах американской кинопродукции, пропагандирующей антисемейные ценности.

Как заявил «Газете.Ru» председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов, согласно ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», подобный контент должен иметь маркировку «18+», однако зачастую кинотеатры не соблюдают требования и с халатностью относятся к контролю посещения таких фильмов несовершеннолетними.

«В пример можно поставить недавно вышедший в прокат и показанный в российских кинотеатрах фильм «Вечные», который в одной из сцен пропагандировал демонстрацию однополых гомосексуальных отношений (семьи, состоящей из двух мужчин и ребенка), которые в одной из сцен демонстрировали совместный поцелуй, создавая тем самым образ благополучной семьи», – сказал он.

По мнению «Ветеранов России», такой контент особенно опасен для детей и молодежи, в связи с чем необходимо оградить подрастающее поколение от воздействия этой информации.

«Дополнительно в обращениях обозначена просьба о реализации права Генпрокуратуры и Роскомнадзора на законодательную инициативу и внесения в Госдуму проекта закона о запрете показа сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями, пропагандирующими антисемейные ценности в киновидеофильмах», – подчеркнул глава движения.

Ранее сообщалось, что фильм Marvel «Вечные» не вышел на экраны кинотеатров некоторых ближневосточных стран из-за того, что в картине есть ЛГБТ-персонажи.

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