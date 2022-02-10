Женщина выжила, плавая два дня по озеру на матрасе

Жительницу США спасли после того, как она два дня плавала по озеру на матрасе, сообщает издание Complex.

По информации СМИ, инцидент произошел в штате Оклахома. Женщина и ее бойфренд пытались использовать матрас в качестве плота, чтобы добраться до лодки на озере Тексома, однако все пошло не по плану.

«Мужчина появился в доме рядом с озером, мокрый и замерзший, и сообщил о пропаже женщины, якобы ее унесло течением», — говорится в заявлении полиции.

Женщину обнаружили благодаря поезду, проезжавшему вдоль озера. Проводник Кристиан Соса и инженер Джастин Ластер увидели, что американка лежит на поверхности воды и машет рукой.

«Она просила о помощи, мы сразу поняли, что она, вероятно, ранена», — рассказа Кристиан.

Мужчины позвонили в полицию и сообщили, где видели женщину. Офицеры приехали на место через 15 минут. Потерявшаяся находилась в сознании, но ее конечности были на ранней стадии переохлаждения. Позже скорая помощь увезла американку в больницу, где она лечится до сих пор.

Ранее другой мужчина выжил, плавая в открытом море больше суток после цунами.