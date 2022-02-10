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Женщина выжила, плавая два дня по озеру на матрасе

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Depositphotos

Жительницу США спасли после того, как она два дня плавала по озеру на матрасе, сообщает издание Complex.

По информации СМИ, инцидент произошел в штате Оклахома. Женщина и ее бойфренд пытались использовать матрас в качестве плота, чтобы добраться до лодки на озере Тексома, однако все пошло не по плану.

«Мужчина появился в доме рядом с озером, мокрый и замерзший, и сообщил о пропаже женщины, якобы ее унесло течением», — говорится в заявлении полиции.

Женщину обнаружили благодаря поезду, проезжавшему вдоль озера. Проводник Кристиан Соса и инженер Джастин Ластер увидели, что американка лежит на поверхности воды и машет рукой.

«Она просила о помощи, мы сразу поняли, что она, вероятно, ранена», — рассказа Кристиан.

Мужчины позвонили в полицию и сообщили, где видели женщину. Офицеры приехали на место через 15 минут. Потерявшаяся находилась в сознании, но ее конечности были на ранней стадии переохлаждения. Позже скорая помощь увезла американку в больницу, где она лечится до сих пор.

Ранее другой мужчина выжил, плавая в открытом море больше суток после цунами.

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