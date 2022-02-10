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Посол РФ: Франция отказывается признавать российскую вакцину от коронавируса

Посол России Мешков: Франция не хочет слышать о взаимном признании вакцин от коронавируса

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Reuters

Россия неоднократно предлагала Франции взаимное признание вакцины от коронавируса, однако Париж не хочет об этом слышать. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, передает РИА «Новости».

«Мы на протяжении всего этого времени предлагали французским коллегам пойти на простую вещь, которая работает и с другими странами, — взаимное признание прививок, и тогда бы это сняло остроту проблемы», — сказал дипломат.

По его словам, складывается впечатление, что французская сторона просто не хочет слышать, поскольку предложения по взаимному признанию вакцин выдвигались практически на всех уровнях.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым российской или китайской вакциной, и сертифицированным в ЕС бустером.

До этого СМИ сообщали, что разногласия по вопросу о механизмах проверки цифровых документов стали камнем преткновения между Россией и Евросоюзом в ситуации с взаимным признанием ковид-сертификатов.

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