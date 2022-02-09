Кардиолог назвала бледность и синюшность кожи симптомами тяжелого «омикрона»

Тяжелое течение «омикрон»-штамма чаще всего наблюдается у людей из групп риска. Об этом заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. По ее словам, среди них пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением и диабетом.

Медик перечислила симптомы тяжелой формы COVID-19.

При тяжелом течение «омикрона» у человека наблюдается синюшность и бледность кожных покровов, заторможенность сознания, резкое снижение памяти и дезориентация.

Также пациента должны насторожить одышка в состоянии покоя, повышенная возбудимость и тревожность. При этих симптомах стоит обратиться за медицинской помощью.

При средней степени тяжести «омикрона» температура 39 градусов держится несколько дней, сатурация составляет 95, появляется одышка при небольшой физической нагрузке. Стоит обратиться за дополнительной медицинской помощью, если такое состояние длится больше пяти дней.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил о «возвращении» главного симптома COVID-19. Он отметил, что те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, в настоящее время уже повторно заражаются коронавирусом, при этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет.