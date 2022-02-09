Женщина прогнала леопарда палкой и спасла шестилетнюю дочь

В индийской деревне Герда штата Уттар-Прадеш местная жительница палкой прогнала леопарда, который напал на ее шестилетнюю дочь. Ей удалось спасти ребенка. Об этом сообщает India Times.

Леопард напал на девочку, когда она играла во дворе. После нападения хищник попытался утащить ее в лес.

Мать девочки Рина Деви в это время убирала дом. Женщина услышала крик дочери, взяла палку и дала леопарду отпор. Это помогло, хищник оставил ребенка и скрылся с места происшествия.

В результате нападения девочка получила серьезные травмы лица и головы. Ее госпитализировали. Она находится в критическом состоянии.

На место происшествия прибыли представители департамента лесного хозяйства. Они предполагают, леопард пришел в деревню из заповедника Нанпара.

Это не первое нападение леопарда на ребенка в индийской деревне за последнее время. В декабре прошлого года женщина километр бежала за похитившим ее сына леопардом и спасла его голыми руками. Индианка вместе со своими тремя детьми разжигала костер возле дома, чтобы согреться. В какой-то момент на семью напал леопард. Он схватил восьмилетнего мальчика в зубы и побежал в направлении леса.