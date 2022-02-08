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Стало известно, какой штамм COVID-19 доминирует в России

Попова: на «омикрон» приходится более 60% случаев заражения в России, на «дельту» — 35%

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 60% выявляемых в России случаев заражения COVID-19 приходятся на штамм «омикрон», а доля «дельты» сократилась до 35%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она напомнила, что из-за особенностей распространения «омикрона» со 2 февраля в России отменен карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19, а переболевшим коронавирусом больше не нужно сдавать ПЦР-тест для выписки, если заболевание продолжалось больше семи дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице зарегистрировано уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусом за неделю примерно на 6%.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве за минувшие сутки госпитализированы 1566 человек. Вылечились от болезни 20 673 пациента, в общей сложности — 2 068 597.

За последние 24 часа зарегистрировано 12 902 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 85 пациентов.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия на текущей неделе (7-13 февраля) может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон».

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