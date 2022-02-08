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НАК: в нескольких российских регионах предотвратили теракты

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что за последнее время удалось предотвратить теракты на нескольких объектах образования в регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

К ряду будущих нападений были причастны сторонники движения «Колумбайн».

Председатель НАК Александр Бортников пояснил, что террористические акты планировались в Москве, Крыму и Ингушетии.

Также угроза предотвращена в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Сейчас принимаются меры, которые направлены на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций, сказал Бортников.

Председатель ведомства обратил внимание, что для предотвращения нападений силовые структуры проводят тренировки и учения.

Ранее в Государственной думе предложили приравнять призывы к стрельбе в школах к терактам.

До этого верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн» террористическим.

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