Собака, умеющая кататься на коньках, удивила людей

Cобака из Нью-Йорка, умеющая кататься на коньках, поразила людей своим талантом, пишет UPI.

Шерил Дельсангро из Лас-Вегаса, рассказала, что взяла восьмилетнего лабрадора Бенни из приюта. По словам женщины, питомца хотели усыпить, поэтому она за день оформила все необходимые документы и забрала его домой.

Американка, будучи в прошлом профессиональной фигуристкой, решила ради веселья научить Бенни кататься на коньках, сделанных специально для собаки. К удивлению Шерил, лабрадор сразу почувствовал себя уверенно на льду.

«Ему это действительно нравится», — поделилась Дельсангро.

Кроме того, 4 февраля Бенни устроил представление для всех собравшихся в Центральном парке в Нью-Йорке. Питомец показал, как ловко стоит на коньках, заодно собрав деньги на благотворительность.

Как рассказала хозяйка, все средства будут направленны в фонд Anima Vision, где помогают животным, потерявшим зрение.

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