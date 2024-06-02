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В Германии не исключили, что Украина будет применять Patriot против авиации в РФ

Немецкий генерал Фройдинг: ВСУ могут применить Patriot для атак на авиацию в РФ

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U.S. Army/ABACA/Reuters

Начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг не исключил, что Киев может применить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для ударов по авиации Вооруженных сил РФ в небе над российской территорией. Об этом сообщил телеканал ARD.

По его словам, сейчас «вполне возможно», что украинские войска начнут использовать комплексы Patriot в районе города Харькова. То же касается непосредственно территории РФ.

«Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы <...> будут его (международное право. — «Газета.Ru») соблюдать», — подчеркнул Фройдинг.

При этом генерал-майор не стал уточнять, использовала ли уже Украина немецкое оружие для атак на объекты в РФ.

31 мая пресс-секретарь кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство разрешило Киеву бить по российской территории при помощи поставленного Берлином оружия. Как он сказал, власти страны приняли такое решение из-за текущей ситуации в Харьковской области.

Позже немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил снятие запрета на применение оружия страны для ударов по РФ. Он уточнил, что послабление относится только к определенной кампании украинских войск, а именно — к обороне города Харькова.

Ранее в Германии анонсировали отправку на Украину дополнительного ЗРК Patriot.

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