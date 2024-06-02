Республиканцы рассказали, в каком случае примут победу Байдена

Сопредседатель национального комитета республиканцев и невестка экс-президента США Дональда Трампа Лара заявила, что республиканская партия США примет возможную победу президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства только в том случае, если они будут свободными, честными и прозрачными. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, национальный комитет партии делает все возможное, чтобы обеспечить подобное голосование, а также не допустить ситуации 2020 года. Лара Трамп добавила, что тогда «в половине страны были огромные, масштабные вопросы о произошедшем, на которые так и не было получено ответов».

До этого стало известно, что после вынесения судом присяжных обвинительного приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу от него может отвернуться до 10% избирателей-республиканцев.

При этом его соперник в президентской гонке Джо Байден в настоящий момент не демонстрирует какого-либо заметного лидерства, опережая Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно).

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.