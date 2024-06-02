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В Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек

В Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек, среди них пятеро детей

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Shutterstock

При ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек. Об этом заявили в правоохранительных органах республики, сообщает информационное агентство ČTK .

«Во дворцовом парке Либерец во Вратиславице при ударе молнии о землю ранения получили 15 человек», – говорится в сообщении.

По данным полиции, среди пострадавших пятеро детей. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Людей доставили в больницы. Некоторых из пострадавших пришлось реанимировать.

Кроме автомобилей скорой медицинской помощи, были задействованы вертолеты спасателей.

До этого в Воронеже в главном корпусе педагогического университета произошел пожар. По данным МЧС, одна из наиболее вероятных версий возникновения пожара — удар молнии. Отмечается, что на место прибыли десять пожарных расчетов и ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Огонь успел распространиться на площади около 30 квадратных метров.

В Нижегородской области молния ударила в лодку с супругами во время прогулки.

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