Канадцы превратили пикап Toyota Tundra в незаметный броневик

Канадская компания Inkas Armored представила бронеавтомобиль на базе пикапа Toyota Tundra.

В автомобиль, который выглядит ка стандартный пикап, специалисты фирмы внедрили бронекапсулу, которая охватывает все внутреннее пространство. Это позволило обеспечить для автомобиля стандартный внешний вид и сохранить его функциональные возможности — в том числе перевозку грузов в открытом кузове.

Автомобиль получил защиту уровня BR6+, выдерживающую одновременный взрыв двух гранат и обстрел из стрелкового оружия калибра 7,62. Силовая установка пикапа осталась стандартной — он снабжен турбомотором V6 3.5 мощностью 389 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Помимо брони, на автомобиле предусмотрены шины со вставками, позволяющими уехать из-под обстрела при повреждении колес, а также система пожаротушения и защита моторного отсека.

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