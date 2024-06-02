Черчесов ответил на слухи про назначение в сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на информацию, согласно которой он может возглавить национальную команду Казахстана. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Президент Федерации футбола Казахстана сказал, что я — основной кандидат? Я пока ни с кем не разговаривал. Со мной никто не связывался. Буду ли я в Москве 3 июня? Да», — сказал Черчесов.

2 мая президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана. Ранее этот пост занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате».

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее футбольного судью избили во время матча.