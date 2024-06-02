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В «Зените» охарактеризовали сезон словом «провальный»

В «Зените» иронично назвали провальным завершившийся сезон

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина кратко охарактеризовала завершившийся сезон для петербургской команды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон!» — с улыбкой сказала Илюхина.

«Зенит» впервые в истории клуба оформил требл — выиграл Суперкубок России, Кубок страны и национальный чемпионат за один сезон.

Суперкубок России, который состоялся летом 2023 года, «Зенит» завоевал, обыграв московский ЦСКА. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии послематчевых пенальти футболисты петербургского клуба оказались точнее — 5:4.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

2 мая петербургский клуб, которым руководит Сергей Семак, выиграл Кубок России, обыграв в суперфинале турнира калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее игрок «Зенита» получил травму, уронив на голову крышку Кубка.

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