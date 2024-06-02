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Украинский боец сравнил трудовую этику солдат ВС РФ и ВСУ

Украинский боец «Сирко»: солдаты ВС РФ воюют лучше ВСУ, так как сохраняют ритм

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РИА «Новости»

Российские солдаты не расслабляются во время боевых действий и умеют сохранять ритм, поэтому воюют лучше бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе интервью для YouTube-канала политолога Юрия Романенко заявил украинский военный с позывным «Сирко».

По его словам, когда происходит сражение, солдаты ВСУ выкладываются на полную. Впоследствии они успокаиваются, но бойцы Вооруженных сил РФ придерживаются иной тактики.

«Очень важно, что они сохраняют ритм. <...> Они держат постоянно ритм», — пояснил «Сирко».

Как он сказал, российские военные чувствуют себя в таком состоянии достаточно комфортно. Им удается настроиться на определенное психоэмоциональное состояние, которое позволяет стремительнее выполнять поставленные задачи.

Украинский солдат уточнил, что в рядах ВСУ нет подобной дисциплины. В связи с этим бойцы не могут максимально мобилизоваться и выполнить необходимую работу, резюмировал «Сирко».

2 июня бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил, что в настоящее время российские войска продвигаются на многих участках фронта. В связи с этим он предупредил украинские власти о риске утратить контроль над рядом крупных городов, включая Киев.

Ранее американский политолог заявил о массовом переходе солдат ВСУ на сторону РФ.

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