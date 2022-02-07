Полиция задержала участницу группы Pussy Riot Алехину

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина была задержана в Москве по неизвестной причине. Об этом сообщил РИА «Новости» ее адвокат Даниил Берман.

«Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД «Тверское», — сказал адвокат, добавляя, что причину задержания пока никто не называл.

В конце прошлого года Тверской суд Москвы признал участницу панк-рок-группы Pussy Riot Марию Алехину виновной в публичной демонстрации нацистской символики и арестовал на 15 суток. Поводом для преследования стало опубликованное на странице акционистки в Instagram изображение президента Белоруссии Александра Лукашенко со свастикой. Публикация была сделана в 2015 году. Алехину задержали в Москве возле дома в четверг, 16 декабря.

До этого была задержана другая участница Pussy Riot и муниципальный депутат Басманного района Людмила (Люся) Штейн, которая была осуждена за нарушение санитарных норм в ходе январских несанкционированных акций.

Позднее обе девушки объявили голодовку из-за запрета на общение.