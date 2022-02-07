Адвокат заявил, что Бут может выйти из американской тюрьмы на четыре года раньше

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, может выйти из тюрьмы на четыре года раньше. Об этом в интервью с РИА «Новости» сообщил его адвокат Стив Зиссу.

«Если ничего неожиданного не произойдет, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно, примерно через шесть с небольшим лет», — рассказал Зиссу.

Он отметил, что стремление правительства США продержать Бута в тюрьме как можно дольше начинает ослабевать.

По словам адвоката, судья приговорила россиянина к минимальному сроку по тем статьям обвинения, по которым присяжные признали его виновным. Бут пробудет в тюрьме 21 год, заверил он.

Ранее адвокат Зиссу рассказал, что защита Бута готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения.

Бут провел в заключении уже более 13 лет, он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательств. В 2012 году судом присяжных в Нью-Йорке он был признан виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Обвинения он отвергает и в Таиланде выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции эти решения были отменены.

Федеральная судья Шира Шейндлин вынесла ему минимальный приговор и в отставке заявляла, что не считает его справедливым.