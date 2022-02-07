Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Снег, гололедица и около 0°C ожидаются в Москве 06:29
Российские фигуристы досрочно выиграли золото Игр в командном турнире 06:28
Под Улан-Удэ нашли собаку, бегающую с арбалетной стрелой в голове 06:21
Морская версия ударного БЛА сможет использоваться как спасательное средство 06:08
В Петербурге ремонт труб в жилом доме обернулся коммунальной катастрофой 06:04
В Турции назвали страны, которые должны остановить расширение НАТО 05:53
Мишина и Галлямов объяснили падение в произвольной программе на ОИ-2022 05:51
Шольц заявил, что ФРГ готова предпринять все меры в случае нападения РФ... 05:45
Канцлеру ФРГ Шольцу порекомендовали распустить НАТО 05:39
Россия после шести видов увеличила отрыв от США и Японии в командном турнире ОИ-2022 05:36

Адвокат заявил, что Бут может выйти из американской тюрьмы на четыре года раньше

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Apichart Weerawong, File/AP

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, может выйти из тюрьмы на четыре года раньше. Об этом в интервью с РИА «Новости» сообщил его адвокат Стив Зиссу.

«Если ничего неожиданного не произойдет, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно, примерно через шесть с небольшим лет», — рассказал Зиссу.

Он отметил, что стремление правительства США продержать Бута в тюрьме как можно дольше начинает ослабевать.

По словам адвоката, судья приговорила россиянина к минимальному сроку по тем статьям обвинения, по которым присяжные признали его виновным. Бут пробудет в тюрьме 21 год, заверил он.

Ранее адвокат Зиссу рассказал, что защита Бута готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения.

Бут провел в заключении уже более 13 лет, он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательств. В 2012 году судом присяжных в Нью-Йорке он был признан виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Обвинения он отвергает и в Таиланде выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции эти решения были отменены.

Федеральная судья Шира Шейндлин вынесла ему минимальный приговор и в отставке заявляла, что не считает его справедливым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть