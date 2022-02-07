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ГП предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак

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Генеральная прокуратура (ГП) России предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. Об этом ведомство рассказало РИА «Новости».

В генпрокуратуре отметили, что сейчас отсутствие таких критериев в законах препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Критерии «немотивированной агрессии» нужны, чтобы опасные для человека животные не возвращались на улицу после стерилизации и вакцинации.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить инициативы по изменению законодательства после ряда случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что одной из причин появления на улицах российских городов стай бродячих собак является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой.

Другим источником беспризорных животных Бурматов назвал так называемых садовых собак. Граждане заводят таких на дачах в летний период, а уехав, бросают, из-за чего те вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.

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