ГП предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак

Генеральная прокуратура (ГП) России предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. Об этом ведомство рассказало РИА «Новости».

В генпрокуратуре отметили, что сейчас отсутствие таких критериев в законах препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Критерии «немотивированной агрессии» нужны, чтобы опасные для человека животные не возвращались на улицу после стерилизации и вакцинации.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить инициативы по изменению законодательства после ряда случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что одной из причин появления на улицах российских городов стай бродячих собак является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой.

Другим источником беспризорных животных Бурматов назвал так называемых садовых собак. Граждане заводят таких на дачах в летний период, а уехав, бросают, из-за чего те вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.