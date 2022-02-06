СК начал доследственную проверку после информации о пропаже человека подо льдом в Подмосковье

Следователи организовали доследственную проверку после информации о том, что житель Одинцовского городского округа провалился под лед на квадроцикле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК России по Подмосковью.

Данные о том, что во время езды по замерзшей реке на квадроцикле местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед, поступили в СК в ночь на 6 февраля.

Ранее стало известно о пропаже в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина в ночь на 6 февраля. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино. Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке. Позже сотрудники МЧС обнаружили само транспортное средство в Москве-реке.