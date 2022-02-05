В России разрешили не делать тест пациентам после COVID-19 для выписки

При лечении COVID-19 более недели пациенту не потребует делать отрицательный тест для выписки. Об этом говорится в постановлении

Главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу 6 февраля. Согласно постановлению, выписка пациентов после проведенного лечения — как в стационарных, так и в амбулаторных условиях — и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составило 7 и более дней.

При этом уточняется, что если лечение пациента с коронавирусом длится менее недели, потребуется отрицательный тест.

Также отмечается, что выписка пациентов из стационара для продолжения лечения амбулаторно может осуществляться до получения отрицательного результата теста, за исключением выписки пациентов, проживающих в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и объектах размещения, предоставляющих гостиничные услуги.

Ранее сообщалось, что Союз пациентов предложил включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест.