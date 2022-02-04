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Иммунолог предупредил о необычном эффекте вакцинации от COVID-19

Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 у некоторых людей может быть эффект ноцебо

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил URA.RU, что некоторые привившиеся люди от коронавируса могут столкнуться с эффектом ноцебо.

По словам врача, речь идет о том, что после вакцинации против COVID-19 у части людей наблюдается состояние, когда человек жалуется на нежелательные реакции после прививки, однако они не имеют с инъекцией ничего общего.

«Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется», — пояснил Крючков.

Также эксперт предупредил, что после первой прививки такой необычный эффект возникает у 70% людей, жалующихся на побочные реакции. С введением второго компонента вакцины эффект ноцебо вероятен у 50% привитых.

Как добавил иммунолог, аналогичного характера исследования показывали такие же результаты. В частности, схожий эффект наблюдался у людей, которые привились от гриппа.

«Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — заметил Крючков.

Ранее врач Мелани Свифт назвала неочевидную опасность «омикрон»-штамма коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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