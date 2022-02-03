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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин выразил надежду на сотрудничество с Китаем в борьбе с COVID-19

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества с Китаем в борьбе с коронавирусом. Об этом он сообщил в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для информагентства «Синьхуа».

По его словам, Россия признательна Китаю «за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт», а также своевременную организацию поставок средств защиты.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в Китай не планирует двусторонних контактов, кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с коронавирусными ограничениями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о планах Владимира Путина на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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