В Башкирии бывшие супруги жестоко убили инвалида, чтобы не платить ему долг

В Башкирии против бывших супругов 35 и 27 лет возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве инвалида и хищении денег с банковского счета. Об этом сообщает СК по Республике Башкортостан.

По данным следствия, у обвиняемой был долг перед ее бывшим сожителем в размере 30 тыс. рублей. Чтобы не возвращать деньги, она задумала убить вместе с бывшим супругом своего кредитора.

В ночь на 26 марта 2021 года обвиняемые пришли к своей жертве домой и заявили, что намерены отдать долг. Когда мужчина впустил подозреваемых, они начали наносить ему удары ножом.

В ведомстве уточнили, что убитый был инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать сопротивление. От полученных ран он скончался на месте. После расправы пара украла из дома убитого ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, а затем сняли с нее 33,5 тыс. руб.

Тело инвалида обнаружил на следующее утро его знакомый. Преступников задержали, они находятся под стражей.

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