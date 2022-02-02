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В Роспотребнадзоре заявили о стремительном росте заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: наблюдаем рост заболеваемости в 2 раза по сравнению с неделей раньше

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании координационного совета при кабмине РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, что заболеваемость в стране увеличилась в два раза за последнюю неделю.

«В Российской Федерации последние три недели мы наблюдаем рост заболеваемости, рост стремительный. И по итогам прошедшей четвертой недели показатель составил 468,5 на 100 тыс.населения и это рост в 2 раза по сравнению с неделей раньше, с третьей неделей текущего года», — сказала Попова.

По ее словам, снижение заболеваемости наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях — на 4% и 8% соответственно.

Ранее Попова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса был подтвержден в 83 регионах России. Снижение заболеваемости наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях — на 4% и 8% соответственно.

По последним данным, в России было выявлено 141 883 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 12 128 796.

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