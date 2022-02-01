В Омской области отчим задушил 4-летнюю девочку за просьбу включить мультики

В Омской области отчим задушил четырехлетнюю падчерицу за просьбу включить мультфильм. Об этом сообщает «Омск-Информ».

По данным издания, ночью ребенок попросил пьяного 38-летнего отчима включить мультики, что вызвало недовольство мужчины. Он набросился на девочку и задушил ее.

Из-за шума проснулась мать, она вызвала скорую помощь и полицию, но помочь ребенку они не успели.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства дела выясняются, расследование продолжается.

Ранее в Башкирии суд приговорил жителя Уфы к 9,5 года колонии строгого режима за убийство своей жены. Об этом сообщает СК по Республике Башкортостан.

По данным следствия, пара распивала алкоголь во время отдыха на даче, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина начал душить жену, а затем сбросил ее в 10-метровый колодец.

После преступник засыпал женщину стройматериалами и забетонировал. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина сообщил сотрудникам полиции о пропаже жены и отправился вместе с ними на поиски.