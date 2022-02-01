Врач рассказал об особенностях кашля при новом штамме COVID-19

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что при заражении штаммом «омикрон» кашель может быть не легочным, а горловым. Об этом сообщает «Москва 24».

Как добавил эксперт, у пациентов с новым вариантом SARS-CoV-2 протекает в менее тяжелой форме. При этом сам вирус, по его словам, куда реже поражает легкие.

«То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — пояснил пульмонолог.

Также Пальман напомнил, что зараженные «омикроном» часто жалуются именно на боль в горле. Данный симптом указывает на сходство штамма коронавируса с ОРВИ или гриппом.

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