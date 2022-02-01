Женщины влюбились в беглеца, чье фото опубликовала полиция

Пользовательницы сети оценили внешность беглого преступника из Англии, пишет издание UPI. Офицеры опубликовали фото мужчины в интернете — и женщины уже готовы впустить его в свой дом.
Полиция Западного Йоркшира разыскивает 37-летнего Джонатана Кэхилла, который вышел из тюрьмы в сентябре 2021 года, но нарушил правила условно-досрочного освобождения. Из-за этого британцу снова придется отправиться за решетку, но он исчез.
Своими силами офицерам не удалось найти беглеца, поэтому они опубликовали в соцсетях фото Джонатана в надежде, что люди знают его местоположение.
Однако полицейские получили не ту реакцию, которую ожидали. Женщины, увидев фото Кэхилла, в него влюбились. Кроме того, многие девушки даже предложили мужчине свою помощь.
«У меня есть свободная комната, если он захочет. О, и пара наручников», — написала одна из них.
Ранее беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook.