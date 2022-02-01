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Женщины влюбились в беглеца, чье фото опубликовала полиция

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West Yorkshire Police

Пользовательницы сети оценили внешность беглого преступника из Англии, пишет издание UPI. Офицеры опубликовали фото мужчины в интернете — и женщины уже готовы впустить его в свой дом.

Полиция Западного Йоркшира разыскивает 37-летнего Джонатана Кэхилла, который вышел из тюрьмы в сентябре 2021 года, но нарушил правила условно-досрочного освобождения. Из-за этого британцу снова придется отправиться за решетку, но он исчез.

Своими силами офицерам не удалось найти беглеца, поэтому они опубликовали в соцсетях фото Джонатана в надежде, что люди знают его местоположение.

Однако полицейские получили не ту реакцию, которую ожидали. Женщины, увидев фото Кэхилла, в него влюбились. Кроме того, многие девушки даже предложили мужчине свою помощь.

«У меня есть свободная комната, если он захочет. О, и пара наручников», — написала одна из них.

Ранее беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook.

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