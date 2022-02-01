В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19 в РФ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная предупредила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет еще некоторое время, а сам пик стоит ждать в середине месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, к середине февраля можно ожидать высоких показателей новых случаев заражения в стране.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», — предупредила Пшеничная.

Как добавила эксперт, резкий подъем заболеваемости в России позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, если брать примеры из других стран.

Еще Пшеничная объяснила, что резкий подъем заболеваемости COVID-19 в России связан с высокой заразностью штамма «омикрон».

«Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — сказала она.

За последние сутки госпитализировали 17 487 человек с COVID-19. Также

в данный период было выявлено 125 836 зараженных коронавирусом, зафиксировано 663 летальных исхода.