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В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: интернет может быть инструментом педофила

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Алексей Никольский/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что доступ в интернет педофилам нужно полностью запретить, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что доступ к интернету также может стать инструментом для совершения преступления.

«Поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть Интернет», — сказала Кузнецова.

28 января президент России Владимир Путин подписал внесенный «Единой Россией» закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Теперь педофилам грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за насилие несовершеннолетних, тогда как ранее пожизненный срок могли назначать лишь за совершение аналогичного преступления в отношении лиц младше 14 лет. Кроме того, пожизненное заключение грозит обвиняемому в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.

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