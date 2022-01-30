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В Москве пациентка умерла во время липосакции в клинике

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Depositphotos

Пациентка одной из частных московских клиник умерла во время липосакции, передает телеканал «РЕН ТВ».

По данным канала, 28-летней девушке стало плохо во время процедуры. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, затем госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее в Тюменской области местная жительница умерла после визита к частному косметологу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Тюменской области.

Отмечается, что 29 сентября косметолог, у которой не было необходимого медицинского образования и лицензии на оказание косметических услуг, приняла в качестве пациента 46-летнюю женщину, которая в дальнейшем скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ч.2 п. «в» (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). В настоящее время правоохранители устанавливают все причины произошедшего.

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