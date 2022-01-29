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В Роспотребнадзоре назвали распространенный симптом «омикрон»-штамма

Доктор медицинских наук Руженцова рассказала о частом появлении сыпи при «омикроне»

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В последнее время появляется много сообщений о появлении сыпи при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом рассказала «Российской газете» заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Сообщения о появлении сыпи при заражении омикроном приходят ежедневно <...> Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда - в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других - отечность, у третьих нет никаких ощущений», — пояснила изданию врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина..

По ее словам, подобные высыпания проходят при применении основной терапии против коронавируса. Специалисты отмечают, что подобный симптом указывает на необходимость более активного применения противовирусных, антитромботических, противовоспалительных и дезинтоксикационных средств по назначению врача.

Ранее главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что рост нагрузки на первичное амбулаторное звено становится особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим штаммом «омикрон».

Медик также указал, что отмечается относительно легкое течение COVID-19, госпитализация в стационары растет не такими взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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