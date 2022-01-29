Вирусолог рассказал, когда закончится пятая волна коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал телеканалу РЕН ТВ, что пятая волна коронавируса в РФ может закончиться ближе к лету.

Он объяснил, что точную дату трудно назвать, но опыт других стран помогает понять, что пик пятой волны будет достигнут приблизительно в первой половине февраля и далее пойдет спад.

«Спад идет достаточно медленно. Скорее всего, это будет длиться февраль-март. Дальше просто есть надежда на то, что все перейдет на очень маленькие цифры», — отметил Альтштейн.

По его словам, для сокращения срока пятой волны коронавируса и прекращения пандемии россиянам необходимо соблюдать эпидемиологические меры, а также вакцинироваться.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что пятая волна коронавируса может продлиться в России еще четыре месяца. Комментарии других специалистов — в материале «Газеты.Ru».