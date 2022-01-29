Путин рекомендовал кабмину рассмотреть закон об ответственности за пытки до 1 июля

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству рассмотреть закон об ужесточении наказаний за пытки до 1 июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток <...> и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — говорится в сообщении.

20 декабря 2021 года в Государственную думу был внесен законопроект, предполагающий лишать свободы на срок до 12 лет за пытки, организованные представителями власти.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных, которые происходили сразу в нескольких исправительных учреждениях на территории страны. Всего правозащитный проект получил более 100 видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.