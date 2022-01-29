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Кабмину поручили представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 мая текущего года представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также властями нужно будет проработать вопросы с выплатой пенсий и оказания медицинской помощи указанной категории соотечественников.

Предложено усовершенствовать механизмы регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Срок исполнения Путиным установлен до 1 мая, в качестве ответственного определен глава кабмина России Михаил Мишустин.

Поручения распределены по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее стало известно, что власти России выделили свыше 7 млрд рублей на поддержку региональных поликлиник. Решение приняли в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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