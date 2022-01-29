Следователи показали квартиру, при пожаре в которой погибла мать с детьми

Следственный комитет России обнародовал видео, на котором показаны последствия пожара в жилом доме в Плесецке Архангельской области. Об этом сообщает RT.

В результате происшествия погибли пять человек: мать и четверо детей. В связи с трагедией начато расследование.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего, установив причины и условия, приведшие к гибели матери и ее детей.

По информации СК, предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения. При этом одной из рассматриваемых версий возгорания в деревянном 12-квартирном доме является неисправность электроплиты в жилище многодетной семьи.

В ходе следственных действий выяснилось, что семья стояла на учете у органов опеки.

Ранее стали известны обстоятельства гибели пяти человек при пожаре в Архангельской области.