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Проценко рассказал об отличительной особенности новой волны COVID-19

Главврач Коммунарки Проценко заявил, что новая волна коронавируса отличается перегрузкой первичного звена

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что рост нагрузки на первичное амбулаторное звено становится особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим штаммом «омикрон». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медик также указал, что отмечается относительно легкое течение COVID-19, госпитализация в стационары растет не такими взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдается с позапрошлой недели, что связано с распространением варианта «омикрон».

Согласно последним данным, за минувшие сутки в стране госпитализировали 14 046 человек с COVID-19, выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, скончались 673.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил, что в РФ следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом, «цифры будут увеличиваться».

Ранее иммунолог Крючков объяснил, почему «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса. «Омикрон», по его словам, точно не станет последним штаммом коронавируса. Как заявил специалист, вызывает тревогу распространение подштамма «омикрона», например, в Дании, где он дал резкую вспышку, прервав наметившееся падение заболеваемости.

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Коронавирус 2019-nCoV
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