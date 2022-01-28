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Россиян предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19 в скором времени

Инфекционист Малышев предупредил о вероятных тяжелых неделях из-за коронавируса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости с коронавирусом, их надо прожить с умом, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, людям надо защищать себя из-за ситуации с распространением COVID-19.

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «омикрон» наложился», — подчеркнул Малышев.

Как заметил инфекционист, ситуация с распространением нового варианта коронавирусной инфекции будет продолжаться.

При этом дать точный прогноз по максимальным цифрам новых заражений за сутки очень сложно, обратил внимание он.

«В общем, две недели будет еще очень тяжело», — добавил Малышев.

В течение двух недель нужно максимально постараться быть защищенными от вируса, рекомендовал врач.

«Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию», — посоветовал он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о резком росте заболевших COVID-19 среди детей.

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Коронавирус 2019-nCoV
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