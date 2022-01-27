Беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook

Житель Англии, которого ищет полиция, прокомментировал пост со своей фотографией, опубликованный офицерами в соцсетях, сообщает LADBible. Беглец написал, что считает себя на снимке весьма привлекательным.

Офицеры полиции опубликовали фото 31-летнего Майкла Суонсборо, надеясь, что им помогут пользователи соцсетей.

Однако в комментарии пришел сам Майкл. Мужчина не смог промолчать, глядя на свое фото.

«Какой красивый парень», — написал он под постом в Facebook.

Комментарий Суонсборо собрал несколько сотен лайков, однако полицейским это никак не помогло — мужчина все еще в бегах. По информации СМИ, его разыскивают за покушение на убийство, совершенное в 2009 году.

Ранее находившаяся в федеральном розыске пара попалась из-за отсутствия масок.