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Беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook

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Kent Police

Житель Англии, которого ищет полиция, прокомментировал пост со своей фотографией, опубликованный офицерами в соцсетях, сообщает LADBible. Беглец написал, что считает себя на снимке весьма привлекательным.

Офицеры полиции опубликовали фото 31-летнего Майкла Суонсборо, надеясь, что им помогут пользователи соцсетей.

Однако в комментарии пришел сам Майкл. Мужчина не смог промолчать, глядя на свое фото.

«Какой красивый парень», — написал он под постом в Facebook.

Комментарий Суонсборо собрал несколько сотен лайков, однако полицейским это никак не помогло — мужчина все еще в бегах. По информации СМИ, его разыскивают за покушение на убийство, совершенное в 2009 году.

Ранее находившаяся в федеральном розыске пара попалась из-за отсутствия масок.

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