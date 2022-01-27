Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков 11:30
Игорь Матвиенко оценил пение Бузовой без фонограммы 11:26
В ЛНР предполагают наступление Украины в ближайшие дни 11:25
Глушаков рассказал о жизни в Грозном 11:22
В центре «Вектор» оценили опасность нового коронавируса NeoCov 11:20
Появилось видео расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Днепре 11:18
Расставания повысили у мужчин риск психических заболеваний и суицида 11:17
ЛНР: силовики Украины разместили зенитную установку в жилом районе Донбасса 11:10
ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России 11:09
Глава Tesla Илон Маск раскрыл причины переноса выпуска Cybertruck 11:06

Врач перечислил нетипичные симптомы «омикрона»

Врач Поздняков: к нетипичным признакам «омикрона» относят усталость, боль в мышцах и тошноту

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, различные неврологические симптомы и сыпь относятся к нетипичным для респираторных инфекций симптомам «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По его словам, даже с такими симптомами человек может заразить окружающих COVID-19, однако «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями.

«Если человек чихает, у него выражен насморк, и он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой», — отметил Поздняков.

При этом, подчеркнул эксперт, многие из перечисленных симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими признаками ОРВИ. По оценке медика, доля больных коронавирусом с нетипичными признаками инфекции составляет не больше 20%. В тоже время, диагностировать коронавирусную инфекцию при наличии подобных симптомов достаточно сложно, резюмировал Поздняков.

Ранее стало известно, что эффективными при лечении пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, показали себя восемь препаратов. Эти противовирусные средства уже применяют при других вариантах COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть