Врач перечислил нетипичные симптомы «омикрона»

Усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, различные неврологические симптомы и сыпь относятся к нетипичным для респираторных инфекций симптомам «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По его словам, даже с такими симптомами человек может заразить окружающих COVID-19, однако «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями.

«Если человек чихает, у него выражен насморк, и он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой», — отметил Поздняков.

При этом, подчеркнул эксперт, многие из перечисленных симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими признаками ОРВИ. По оценке медика, доля больных коронавирусом с нетипичными признаками инфекции составляет не больше 20%. В тоже время, диагностировать коронавирусную инфекцию при наличии подобных симптомов достаточно сложно, резюмировал Поздняков.

Ранее стало известно, что эффективными при лечении пациентов, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, показали себя восемь препаратов. Эти противовирусные средства уже применяют при других вариантах COVID-19.