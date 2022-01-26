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Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний

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В депздраве Москвы заявили, что приостановка оказания плановой помощи детям касается только тех случаев, когда она не является неотложной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом», — сообщили в ведомстве.

В депздраве подчеркнули, что, в частности, помощь без промедления будет оказываться детям с онкологическими, гематологическими и другими серьезными заболеваниями. Введенная мера временная и рассчитана на три недели, добавили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил правительство сделать все возможное, чтобы не останавливалась работа медучреждений по оказанию плановой помощи детям из-за COVID-19.

До этого Депздрав Москвы сообщил, что плановая госпитализация в детских больницах столицы приостанавливается на три недели на фоне ситуации с коронавирусом. По данным ведомства, за две недели число случаев заражения коронавирусом среди детей выросло в 14 раз, а количество госпитализаций – в 10 раз. При этом изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная помощь также будет оказана всем нуждающимся в полном объеме.

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