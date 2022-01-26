Комик спародировал «сбегающего» президента Украины Зеленского

Американский комик Стивен Кольберн в эфире своего ночного ток-шоу спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Twitter-профиле передачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».

В данном ролике можно увидеть, как Кольберн шутит над украинским главой и его обращением к гражданам страны. Также комик затронул тему бегства Зеленского из Киева.

«Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь», — подчеркнул комик.

Параллельно с обращением ведущий комедийного шоу изобразил пытающегося скрыться от камеры главы украинского государства.

Ранее Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям. По его словам, сейчас суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность.

Также Зеленский пообещал скорое объединение «оторванных» Крыма и Донбасса с Украиной.