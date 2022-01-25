На «Госуслуги» начнут загружать данные экспресс-тестов на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил о том, что в ближайшее время в личные кабинеты россиян на «Госуслугах» будут загружаться данные экспресс-тестов на коронавирус.

«В ближайшее время на портале госуслуг будут отображаться результаты экспресс-тестов на ковид. Это особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР. Глава правительства поручил Минцифры обеспечить все необходимые технические условия», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что техническая готовность портала госуслуг выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря.