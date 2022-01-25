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В Роскомнадзоре разрабатывают новый способ борьбы с телефонными мошенниками

«Ъ»: Роскомнадзор планирует создать систему, блокирующую звонки с подменных номеров

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Одна из структур Роскомнадзора — ФГУП «Главный радиочастотный центр» — заказала на портале госзакупок исследование технологии, делающей невозможным использование подменных номеров. Закупку обнаружил «Ъ».

В статье отмечается, что в 2021 году мошенники с помощью звонков с подменой номера украли у россиян около 45 млрд рублей.

«При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», — рассказал журналистам представитель центра.

Газета отмечает, что если мобильные операторы самостоятельно борются с подменой номеров, то небольшие провайдеры иногда предоставляют подобные услуги.

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев заявил в разговоре с «Ъ», что задача, которую поставил Роспотребнадзор, не решаема.

«Система связи РФ входит в международную телекоммуникационную инфраструктуру. И операторы других стран, откуда также могут идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать правила локального регулятора, которые появляются только потому, что правоохранительные органы не справляются с обязанностями», — объяснил он.

Ранее опрос финтех-группы IDF Eurasia, подготовленный для «Газеты.Ru», показал, что 34% граждан России столкнулись с телефонным мошенничеством накануне Нового года.

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