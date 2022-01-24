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Кот без глаз стал звездой TikTok

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blind_cat_dmitri/TikTok

Кот из Англии стал популярным в TikTok благодаря своей необычной внешности — у него нет глаз, сообщает издание Metro.

Кот по кличке Дмитрий появился в доме 27-летней Эммы Пелкевич в январе 2019 года. До этого питомец жил на улице, где и подцепил инфекцию, которая привела к удалению глазных яблок, а потом поселился в приюте.

«Сначала я была немного шокирована, увидев кота без глаз, но он был таким ласковым и озорным, что я поняла — это мой кот», — рассказала женщина.

Эмма решила показать необычного питомца всему миру, поэтому создала TikTok-аккаунт, куда публикует видео с участием Дмитрия. Животное быстро снискало славу в соцсети — на данный момент на его профиль подписаны 1,1 млн человек.

«Это самый красивый кот, которого я когда-либо видел», — написал один зритель.

Эмма также объяснила, что слепота никак не мешает Дмитрию жить. Он отлично ориентируется с помощью слуха и обоняния и может бегать по квартире, не врезаясь в углы.

Ранее пользователей сети рассмешил кот из Сингапура, забравшийся в автомат с игрушками.

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