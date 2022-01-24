В Минздраве назвали процент россиян, вакцинированных от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что охват взрослого населения России вакцинацией против коронавируса достиг 70%, сообщает РИА «Новости».

«Российская Федерация поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижения охвата вакцинации от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — сказал министр.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предположила, что штамм COVID-19 «омикрон» станет доминирующим в России и призвала вакцинироваться от коронавируса тех, кто сделал прививку или переболел полгода назад.

Голикова также заявила, что ситуация по COVID-19 за прошедшую неделю ухудшилась в республиках Дагестан и Удмуртия, а также в Смоленской области. Вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 64,4%. По ее словам, в настоящий момент вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 прошли 81 981 007 человек, а оба компонента получил 78 059 701 человек.