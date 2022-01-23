В ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии

«Омикрон»-штамм коронавируса может положить конец пандемии в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает РИА «Новости».

«Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», — сказал представитель ВОЗ.

Клюге пояснил, что некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», — отметил он.

Однако, по словам представителя ВОЗ, коронавирус «не раз удивил» специалистов организации, и стоит «быть очень осторожными» с оценками касательно пандемии.

Специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации, вакцинолог Кэтрин Полинг рассказала, что симптомами, характерными для «омикрон»-штамма COVID-19, являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость, но, в отличие от «дельта»-штамма многие пациенты не теряют обоняния.

Между тем в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать также озноб, тошнота, рвота и диарея, а также боль в груди, мышцах и горле. По словам комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, на то, что человек заразился именно «омикроном», может указывать боль в горле. Она указала, что это наиболее распространенный симптом, позволяющий прогнозировать COVID-19.