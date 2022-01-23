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ЛНР призвала наблюдателей содействовать возвращению похищенного ополченца

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать возвращению похищенного сотрудника оборонного ведомства. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», — сказал он.

По его словам, похищение нарушает соглашения по перемирию, которые запрещают разведывательно-диверсионные действия.

Ранее Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР. Было установлено, что военный передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

В конце декабря Луганская народная республика обвинила украинских военных в похищении ополченца. На месте, где находился боец ЛНР, нашли следы крови и сопротивления похитителям.

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