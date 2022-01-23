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В Черном море загорелся танкер с 700 т мазута

Пожар произошел на танкере Almuntazah в Черном море с 700 т мазута

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РИА «Новости»

В Черном море на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов произошел пожар, сообщает РИА «Новости».

Судно принадлежит Великобритании. Экипаж корабля состоит из российских граждан.

Инцидент произошел в 5 км от мыса Железный Рог в 00.10 23 января. На борту танкера находится более 700 т мазута. К месту происшествия из Новороссийска прибыли многофункциональные аварийно-спасательные корабли «Спасатель Демидов» и «Меркурий». При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.

Экипаж Almuntazah эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии, пострадавших нет. В настоящее время судно находится на якорной стоянке, его палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии, моторный отсек задраили, уточняет источник агентства.

Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке на судно аварийной партии, к тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось о пожаре на танкере «Маэстро» в Черном море в районе Керченского пролива. Судно горело полтора месяца.

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